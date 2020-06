Ere-lid CHIO Rotterdam Cees de Bruin overleden

Cees de Bruin is op 74-jarige leeftijd overleden. Het is een groot verlies voor CHIO Rotterdam waar Cees ere-lid van was. Hij was 12,5 jaar voorzitter van het Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam en was lid van de Raad van het Advies van CHIO Rotterdam.

De Bruin zette zich volledig in voor CHIO Rotterdam maar was ook voorzitter van Stadion Feyenoord en voorzitter van de Raad van Toezicht van Rotterdam Partners. Hij is het brein achter Indofin. Een investeringsmaatschappij betrokken bij diverse projecten. Hierbij kun je denken aan scheepsbouw, technologie, media, software, natuurlijke hulpbronnen en vastgoed over de hele wereld.

Bron: Horses.nl/ CHIO Rotterdam