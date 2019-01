Chagrannus loopt fatale blessure op in Basel

Walther Gabathulers Chagrannus liep afgelopen zaterdag in Basel een fatale blessure op in de 1,45m-rubriek op tijd. De dertienjarige hengst werd onmiddellijk naar de kliniek vervoerd, maar daar bleek hij een gecompliceerde beenbreuk te hebben, die niet meer te opereren was.

De Oldenburger springhengst werd tot begin vorig jaar op het hoogste niveau uitgebracht door de Nieuw-Zeelandse ruiter Bruce Goodin.

Succes

In maart 2018 maakte Gabathuler zijn debuut met de voshengst en het duo eindigde tal van keren in de top tien het afgelopen jaar. De meest recente hoogtepunten van de Zwitserse ruiter en de Chacco-Blue-zoon zijn een vierde plek in Frankfurt in een 1,40m-rubriek en een tweede plek in Salzburg in een 1,45m-rubriek vorige maand.

Bron: Globalequestrian