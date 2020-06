Charlotte Kruinigers Zware Tour-paard Utility overleden

Anderhalve maand geleden kondigde Charlotte Kruiniger het wedstrijdpensioen van haar Zware Tour-paard Utility (Jazz x Rouletto) aan. Helaas heeft de hengst niet lang van zijn pensioen kunnen genieten. Hij is vandaag op 19-jarige leeftijd overleden.

Charlotte Kruiniger kreeg in 2013 de beschikking over Utility. Het duo begon in het Z1 en bracht het tot de Zware Tour.

Grootste nachtmerrie

“Vandaag is onze grootste nachtmerrie waarheid geworden en hebben we je met heel veel verdriet moeten laten gaan. Ik heb al die jaren zo van je genoten en had jou dan ook een veel langer pensioen gegund. Ik ga je zo erg missen lieve Util, hopelijk zien we elkaar ooit nog eens”, aldus Kruiniger op social media.

Uzzo en jonge paarden

Voor de Zware Tour heeft Kruiniger de beschikking over Uzzo (Lancet x Indoctro). Daarnaast heeft de amazone meerdere jongere paarden onder het zadel.

Blok en Kooijman

De bij het AES goedgekeurde hengst, die het bij het KWPN tot de derde bezichtiging bracht, begon zijn carrière onder Esther Blok. Zij reed hem, toen nog onder de naam Ulysse, onder andere op het WK voor jonge dressuurpaarden van 2007 in Verden. Later kwam Utility onder het zadel van Stephanie Kooijman. Deze combinatie was succesvol bij de young riders, waaronder internationaal in Roosendaal en Moorsele.

Bron: Horses.nl