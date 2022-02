Cicava du Talus overleden aan de gevolgen van koliek

De 10 jarige Selle Francaise hengst Cicava du Talus is overleden. Eigenaar Erica Hatfield maakt dit bekend op haar instagram pagina. De hengst onderging meerdere operaties nadat hij koliek kreeg maar een bijkomende infectie werd de pas 10 jarige hengst fataal.

Cicava du Talus werd eind vorig jaar door Groupe France Elevage verkocht aan de Eye Candy Stables in Amerika van Erica Hatfield. Doel was het paard onder hun eerste ruiter Paul O ‘Shea door te laten stromen naar het hoogste niveau. In Frankrijk liep Cicava du Talus met Francois Xavier Boudant succesvol in het 1.55m. Koliek veranderde helaas deze plannen.