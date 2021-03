Concoursorganisator Josef Göllner onverwachts overleden

Josef Göllner, de man achter de Amadeus Indoor Horse Show in Salzburg, is op maandag 22 maart geheel onverwachts overleden aan een hartaanval. Göllner heeft de afgelopen twee decennia veel bereikt in de paardensport. "Het tragische verlies van Sepp is moeilijk te begrijpen en raakt ons diep", aldus Ernst Geibnits, voorzitter van de Salzburger Paardensportfederatie.

Göllner zette zich in om meer kinderen in het zadel te krijgen en werkte nauw samen met manege Lamprechtshausen, die hij in 2004 kocht en in 2005 verbouwde. In datzelfde jaar organiseerde hij daar de eerste wedstrijd en in 2017 volgde het Europees kampioenschap U25 Grand Prix.

Amadeus Indoor Horse Show

Göllner richtte in 2006 de Amadeus Indoor Horse Show op. Het evenement kende inmiddels vijftien edities, waarvan de laatste – een wereldbekerkwalificatie – in januari 2021 werd verreden. Daarnaast was de ondernemer betrokken bij de organisatie van de concoursen in Vienna, Graz, Stadl Paura, Maria Wörth en zette de European Youngster Cup voor U25-springruiters op.

