Dalera-fokster Silke Druckenmüller (45) overleden

Na een ernstig ziekbed is de fokster van Dalera, Silke Druckenmüller, op 45-jarige leeftijd overleden, dat meldt Züchterforum. Druckenmüller fokte niet alleen Dalera uit haar topmerrie Dark Magic, maar ook diens driekwartbroer Dallenio (v. Millennium, Lichte Tour met Benjamin Werndl) en zijn volle zus Dallenia (Lichte Tour met Kristine Moeller).

Druckenmüller kocht Dark Magic (v. Handryk) bij Peter Kunath in 2005 en dekte haar in 2006 voor het eerst. Bij Easy Game. Van andere fokkers kreeg ze veel kritiek te verduren. “Veel mensen zeiden me: hoe kun je nu met die hengst dekken? Maar m’n gevoel zei me dat het goed kon passen. En daarbij ben ik van mening dat een slecht optreden nog geen slecht paard maakt.”

En passen deed het: uit die combinatie werd in 2007 Dalera geboren. Nu het beste dressuurpaard ter wereld. Vervolgens volgden nog Dallenia (v. Millennium) en Dallenio (v. Millennium) in 2013 en 2015 en Dalera’s volle broer in 2018: Dalerion. In 2020 werd een volle broer of zus van Dalera geveild als embryo voor 17.000 euro.

Bron: Horses.nl/Züchterforum