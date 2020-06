Dan Jocelyn: ‘Silence heeft mijn dromen waargemaakt’

De Nieuw Zeelandse eventingruiter Dan Jocelyn heeft afscheid genomen van Silence. Het paard is op 30-jarige leeftijd overleden. De volbloedruin was de trouwe partner van Jocelyn bij de Olympische Spelen in 2004 in Athene. Jocelyn: ''Silence heeft mijn dromen waar gemaakt.''

De combinatie reisde de hele wereld over om te strijden op het allerhoogste niveau.

Eerste rit

De Nieuw Zeelander kan zijn eerste rit nog goed herinneren. ”Toen we voor het eerst over een hindernis sprongen, grijnsde ik van oor tot oor.”

Heet en gespannen

”Silence was wel lastig te rijden. Hij sprong altijd goed, maar hij kon heet en gespannen zijn. De dressuurtraining was frustrerend en het was geen optie om een buitenrit met hem te maken. Voor de cross country was het nodig om hem mee te nemen op buitenrit. Daarom nam ik altijd een ander paard mee dat hem begeleidde.”

Mooie tijd

”Silence was een dapper en snel paard. De cross country in Badminton voelde erg gemakkelijk met hem. Ik kan hem alleen maar bedanken voor de mooie tijd die we samen beleefd hebben.”

