Danielle Houtvasts Ipad overleden

De zevenjarige Ipad waar Danielle Houtvast succesvol mee uitkwam in de Subtop, is overleden. Dat maakte de amazone vandaag via facebook bekend. De Connaisseur-zoon overleed aan de gevolgen van een bekkenbreuk, die hij drieënhalve week geleden opliep bij een ongeluk.

“We zijn er kapot van want we hebben met groot verdriet onze lieve Ipad moeten laten gaan”, schrijft Houtvast in het bericht. “Drieënhalve week geleden heeft hij een heel naar ongeluk gehad en hierbij zijn bekken gebroken, sindsdien stond hij in de kliniek in Someren.”

‘Alles gedaan’

“Vorige week leek hij echt op te knappen en kregen we weer hoop, ook al wisten we dat het een héle lange revalidatie periode zou worden”, vervolgt de amazone in haar bericht. “Afgelopen zaterdag is hij in zijn box onderuit gegaan en na een aantal uur en heel veel moeite hebben ze hem omhoog gekregen. Helaas is hij vanmorgen (waarschijnlijk) zelf gaan liggen en we hebben met man en macht nog geprobeerd om hem op te laten staan. Mentaal wilde hij niet opgeven maar lichamelijk was hij op, hij kon niet meer. We hebben er álles aan gedaan wat voor hem het beste zou zijn in deze situatie maar helaas heeft het niet zo mogen zijn. “

Houtvast heeft Ipad vanaf zijn vierde onder het zadel gehad en doorliep vanaf het M1 alle klassen met hem. Ze is Brabants kampioen en Nederlands kampioen met hem geweest en maakte onlangs haar debuut in de Lichte Tour met hem.

