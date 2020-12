Danielle van Mierlo’s Dayano overleden

Danielle van Mierlo's Dayano (v. Jazz) is overleden, dat maakte de amazone bekend op Instagram. De twaalfjarige ruin overleed aan een hartstilstand.

“Met veel verdriet wil ik vertellen dat Dayano plotseling is overleden aan een hartstilstand”, schrijft Danielle van Mierlo op haar Instagram. “Ik heb verder nog geen woorden gevonden, maar ik voel me verloren. Het was niet hij en ik, maar wij. Mijn toekomst, mijn motivatie, mijn dagelijkse vreugde, maar boven alles mijn liefste maatje.”

Successen

Van Mierlo was succesvol met de zwarte Jazz-zoon. Zo won de combinatie in 2016 de ZZ-Zwaar kür op Outdoor Gelderland en brons op de KNHS-kampioenschappen. Het jaar erna eindigden ze zowel op de indoorkampioenschappen als op het NK in de top vijf in de Lichte Tour en zetten ze ook internationaal mooie resultaten neer in de Lichte Tour. In 2019 verscheen de combinatie meerdere keren internationaal op het hoogste niveau in de ring, waarvan een zevende plek in de Kür op muziek in Geesteren met een score van 71,405% een van de hoogtepunten was.

