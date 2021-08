Darmverdraaiing kost Helen Langehanenbergs Hollywood het leven

De pas veertienjarige Hollywood (Herzensdieb x Worldly) is overleden aan de gevolgen van een ernstige koliekaanval. Het Grand Prix-dressuurpaard van Helen Langehanenberg werd nog geopereerd, maar de hulp mocht niet meer baten en een darmverdraaiing werd de Hannoveraan uiteindelijk fataal.

De door Jens Meyer gefokte Hollywood begon zijn carrière op vijfjarige leeftijd onder het zadel van Steffen Frahm, Na een paar nationale wedstrijden kwalificeerde hij zich voor de Bundeschampionate, maar werd daar niet aan de start gebracht. Na Frahm werd hij enige tijd gereden door Philipp Paradiso, voordat Hollywood in 2018 naar de stallen van Langehanenberg verhuisde. In de herfst van 2018 nam de amazone de teugels van haar stalruiter Nico Kapche over.

Grand Prix

Met Langehanenberg in het zadel maakte in 2019 zijn internationale Grand Prix-debuut met 65,652% in de Grand Prix. Anderhalve maand later, bij zijn tweede internationale start, kwa, de combinatie vijf procent hoger uit, op 70,804%. In 2020 liep Hollywood één nationale Grand Prix en één internationale. Daarna liep Hollywood een blessure op en verscheen dit jaar niet in de ring.

