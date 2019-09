De Volkskrant herdenkt Jan Peeters

De Volkskrant publiceerde gisteren een necrologie van het dit jaar overleden jurylid Jan Peeters. In het artikel met de kop 'Jurylid met zwarte bolhoed en geen oranje' komt onder andere Tineke Bartels en weduwe Alt aan het woord over Peeters.

De Volkskrant schrijft onder andere dat Peeters de Nederlandse dressuursport naar een hoger plan bracht, onder andere met zijn ervaring als jurylid: ‘Peeters: ‘Waarom moeten we van Duitsland verliezen? Dat is helemaal niet nodig. Een goed dressuurpaard hoeft niet duur te zijn. Als-ie qua gangen en houding talent heeft kun je met goede trainingen een heel eind komen. Dat vergt kennis van zaken en die is in ons land in ruime mate aanwezig.’

Enorm gemis

Tineke Bartels noemt Peeters ‘een kleine man met een grote persoonlijkheid’. Weduwe Alt vertelt in de krant dat het gemis enorm is.

Bondscoach, O-jurylid en de stem van de proeven-app

Peeters was op veel vlakken actief: hij was bondscoach bij de young riders, hij behaalde als jury de O-status: de hoogste internationale status. Toen hij, vanwege zijn leeftijd, als internationaal jurylid moest stoppen , werd hij lid van het Judges Supervisory Panel dat op grote evenementen toezicht hield op de jury. Nationaal deed hij ook veel voor de KNHS: onder andere bijscholingen van juryleden en Peeters werkte mee aan nieuwe dressuurproeven. De bijbehorende app werd nog door hem ingesproken. Dit jaar was de 81-jarige Jan Peeters nog voorzitter van de klankbordgroep dressuur ter ondersteuning van de bondscoach.

Bron: Volkskrant