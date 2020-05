Deens gefokte Skovlunds Mas Guapo overleden

De Finse Mikaela Fabricius-Bjerre heeft afscheid genomen van de zwarte ruin Skovlunds Mas Guapo (v. Master). De DWB'er is op 22-jarige leeftijd overleden. De amazone was op het hoogste niveau actief met Skovlunds Mas Guapo. De ruin was vanaf 2010 tot en met 2014 haar trouwe partner in de ring.

De combinatie heeft aan vele grote kampioenschappen deelgenomen. Op het EK in 2011 in Rotterdam maakte zij deel uit van het Finse team. Een jaar later vertegenwoordigde ze Finland op de Olympische Spelen in Londen. In 2013 startte zij op het Europees kampioenschap in het Deense Herning. Het jaar daarop nam het paar deel aan de Wereldruiterspelen in het Franse Caen.

Vredig gestorven

De amazone vertelt aan Eurodressage: ”Mas is vredig gestorven. Hij was ’s ochtends fris. Hij ging liggen om te rollen en kon niet meer opstaan. We hebben besloten om hem in te laten slapen.”

Bron: Horses.nl/Eurodressage