Denis Lynch na overlijden Lantinus (28): ‘Hij speelde de belangrijkste rol in mijn carrière’

Petra Trommelen
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Denis Lynch na overlijden Lantinus (28): ‘Hij speelde de belangrijkste rol in mijn carrière’ featured image
Denis Lynch, hier met Lantinus. Foto: De Paardenkrant
Door Petra Trommelen

De bekende springruin Lantinus 3 is op 28-jarige leeftijd overleden. De zoon van Landkönig vormde jarenlang een succesvol duo met de Ierse topruiter Denis Lynch. Een van de hoogtepunten uit hun gezamenlijke carrière was de overwinning in de Grote Prijs van Aken in 2009.

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