Denis Lynch na overlijden Lantinus (28): ‘Hij speelde de belangrijkste rol in mijn carrière’

De bekende springruin Lantinus 3 is op 28-jarige leeftijd overleden. De zoon van Landkönig vormde jarenlang een succesvol duo met de Ierse topruiter Denis Lynch. Een van de hoogtepunten uit hun gezamenlijke carrière was de overwinning in de Grote Prijs van Aken in 2009.
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Reactie Lynch
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Bron: Instagram Hooforia/
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