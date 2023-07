Denzel van ’t Meulenhof onverwachts overleden

De veertienjarige hengst Denzel van 't Meulenhof (Marius Claudius uit Narcotique de Muze IV v. Quidam de Revel) is onverwachts overleden aan de gevolgen van koliek. In 2021 kocht Team Nijhof zich in bij de hengst van Joris de Brabander en Jimmy Vermeulen en recent werd Denzel van 't Meulenhof nog goedgekeurd bij het KWPN en Hannover.

Denzel van ’t Meulenhof was als driejarige al het gesprek van de dag. Op de KWPN Hengstenkeuring 2012 werd hij de ring uitgestuurd omdat hij volgens de jury niet te beoordelen was. Vervolgens keurde het AES hem en dekte hij de eerste jaren bij Zwartjens in Raalte. Hij viel op door het grote aantal nakomelingen die internationaal in de sport liepen terwijl hij, zeker in het begin, relatief weinig heeft gedekt. Toch komen uit die jaren een aantal zeer opvallende springpaarden waarvan Nixon van ’t Meulenhof, Ipsthar, Intertoff, Jikke-Cara en Jotabe B de bekendsten zijn.

Koliek

Team Nijhof schrijft dat de hengst onverwachts is overleden aan de gevolgen van koliek. ”Vandaag is totaal onverwacht de hengst Denzel van ’t Meulenhof gestorven aan de gevolgen van koliek. Deze tophengst was sinds 2021 een waardevolle aanwinst van ons dekstation en hij werd recentelijk nog goedgekeurd voor KWPN en Hannover. Wij danken mede-eigenaren Joris de Brabander en Jimmy Vermeulen in het in ons gestelde vertrouwen en hopen dat hij onsterfelijk zal worden door de prestaties van zijn nakomelingen. Denzel van ’t Meulenhof zal beschikbaar blijven middels diepvriessperma.”

Bron: Horses.nl/ facebook