Derbyheld Nacorde (23) is niet meer

De door J. Berendsen uit Hengelo (Gld.) gefokte Nacorde (Concorde x Renville) is op 23-jarige leeftijd overleden, meldt St. Georg. De ruin won met André Thieme drie keer de loodzware Hamburger Derby (2007, 2008 en 2011) en hoort daarmee in het rijtje met derbyhelden als Collin van Toni Hassmann, Vivaldi en Gran Geste van Nelson Pessoa en Grandeur van Thomas Frühmann. De laatste jaren genoot hij van zijn pensioen bij zijn eigenaar, koliek werd hem fataal.

De Hamburger Derby, weer in aantocht, behoort tot één van de klassiekers van de springsport en vraagt veel van de deelnemers. Eén keer winnen is al uniek, laat staan drie keer. Sinds 1920 zijn er vijf paarden geweest die dat voor elkaar hebben gekregen. Echte derbyspecialisten. Al was Nacorde meer dan dat volgens ruiter André Thieme: “Het bijzondere aan Nacorde was dat hij niet alleen een derbyspecialist was. Hij heeft ook zeer goed gesprongen in andere parcoursen. Ik heb meerdere landenwedstrijden met hem gereden en gewonnen en hij heeft ontzetten veel S-wedstrijden gewonnen. Hij was een echte winnaar, een winnaar tussen de oren. Hij had niet alleen het laatste aan vermogen, maar ook een ongelooflijke instelling.”

Afscheid van de sport

In 2012 ging Nacorde met sportpensioen, maar dat was toen nog niet helemaal zijn ding. Daarom liep hij nog wel op kleinere regionale concoursen en won hij zelfs nog een keer de Grote Prijs van de staatskampioenschappen van Brandenburg. De laatste jaren was Nacorde echt met sportpensioen bij zijn eigenaar Fiete Biemann, waar hij dagelijks op de wei stond. Maar ook daar had hij nog een taak: de jonge paarden opvoeden. “Hij heeft altijd voor orde gezorgd en elke keer had hij weer een speciale vriendin die hij een beetje extra in de gaten hield”, aldus Biemann.

Dankbaar

Ruiter Thieme is Nacorde dankbaar. “Nacorde heeft me geleerd dat het stukje tussen de oren, de instelling, het belangrijkste is. Ik ben Nacorde en eigenaar Fiete Biemann dankbaar voor de geweldige successen die we samen hebben beleefd.”

Koliek

Nacorde was tot het laatst toe kerngezond en nam zijn taken als opvoeder serieus. Koliek werd hem uiteindelijk fataal. Hij werd nog naar de kliniek gebracht, maar de inspanningen van de dierenartsen konden hem niet meer redden.



Bron: Horses.nl/St.Georg