Dierenarts en KWPN-man Hans van der Louw (74) overleden

Hans van der Louw is in de nacht van vrijdag op zaterdag na een kort ziekbed overleden op 74-jarige leeftijd. Van der Louw was niet alleen een bekende dierenarts (gespecialiseerd in gynaecologie), maar ook een echte KWPN-man. Hij vervulde verschillende bestuurlijke functies: hij was bestuurslid, voorzitter van de regio Utrecht en lid van de Fokkerijraad.

Van der Louw, dierenarts bij dierenkliniek Krommerijnstreek in Schalkwijk, kreeg voor zijn inzet voor het KWPN eind vorig jaar een gouden KWPN-speld uitgereikt van voorzitter Andries van Daalen. “Hans van der Louw heeft zich vele jaren ingezet voor het KWPN, regionaal maar zeker ook landelijk heeft Hans met zijn inzichten bijgedragen aan waar het KWPN nu staat”, aldus het KWPN bij de uitreiking. Van der Louw was van 1990 tot en met 2021 bestuurlijk actief bij het KWPN, onder andere als bestuurslid en voorzitter in de regio Utrecht, ledenraadslid en fokkerijraadslid.

Bron: Horses.nl