Dierenarts Krijn van Muiswinkel overleden

Op 9 december 2022 is dierenarts Krijn van Muiswinkel op 77-jarige leeftijd overleden. Van Muiswinkel stond decennialang aan het hoofd van Dierenkliniek Emmeloord en was actief als FEI dierenarts en teamveterinair voor de Nederlandse pony's. Daarnaast schreef hij meerdere boeken en kreeg een aantal onderscheidingen, zo was hij onder andere Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Van Muiswinkel, geboren op 27 september 1945, raakte tijdens zijn studie diergeneeskunde in Utrecht gefascineerd voor de chirurgische kant van de paardengekeeskunde. Via Prof. Dr. Numans kwam hij in contact met Dr. Wim Verhaar, de oprichter van Dierenkliniek Emmeloord, en ging daar in 1971 aan de slag. Door het plotselinge overlijden van Dr. Verhaar veranderde de situatie abrupt en werd Van Muiswinkel na zes jaar dienstverband hoofd van de kliniek. In deze periode was er een samenwerkingsverband tussen de kliniek en de Stichting Draf- en Rensport.

Belangrijke bijdrage

De kliniek ontwikkelde zich ondertussen tot een verwijskliniek met specialisten op verschillende vakgebieden. Van Muiswinkel droeg zijn steentje bij in de ontwikkeling van de diergeneeskundige specialisatie in Nederland door twaalf jaar voorzitter te zijn geweest van de Registratiecommissie voor veterinaire specialisatie. Zelf kreeg hij op 15 januari 1991 de bul uitgereikt van Specialist Chirurgie van het Paard.

Forse groei en grote renovatie

Van 1999 tot 2010 vormde Van Muiswinkel met Frerik ter Braake een maatschap en samen hebben zij forse groei van de kliniek en een grote renovatie en nieuwbouw van de paardenafdeling gerealiseerd. Verder speelde Van Muiswinkel een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de ziektekostenverzekering in Nederland.

Veterinair adviseur KWPN en KFPS

Buiten de kliniek was Van Muiswinkel onder andere actie als FEI dierenarts op internationale concoursen en teamveterinair voor de Nederlandse pony’s. Tevens was hij vele jaren veterinair adviseur van het KWPN en de KFPS en deed de begeleiding van de verrichtingsonderzoeken voor de hengstenselectie van beide stamboeken. Hij deed dit met veel plezier en bleef dit nog meerdere jaren doen, nadat hij op 1 oktober 2010 met pensioen ging.

Onderscheidingen

Van Muiswinkel was ook auteur van meerdere boeken en hij kreeg diverse onderscheidingen, zoals de Zilveren Speld van de Gemeente Noordoostpolder, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en Lid van Verdienste van de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde.

Bron: Persbericht