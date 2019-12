Dirk Jan Klompe overleden

Voormalig bestuurslid regio Tuigpaard Noord Dirk Jan Klompe is begin deze week, op 3 december jl., overleden. Dirk Jan Klompe werd 73 jaar.

In november 2013 nam de heer Klompe zitting in het bestuur van regio Tuigpaard Noord en hij is in november 2018 gestopt met zijn functie als bestuurslid.

Bron: KWPN