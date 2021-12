Dode pony gevonden: wolf is hoofdverdachte

In het Duitse Bottrop (Noordrijn-Westfalen) is vandaag een dode pony in een paddock aangetroffen. Het verantwoordelijke rijksbureau voor natuur-, milieu- en consumentenbescherming buigt zich nu over de zaak. Er wordt rekening mee gehouden dat een wolf verantwoordelijk is voor de dood van de pony.

Het rijksbureau heeft monsters genomen van de dode pony. Die monsters worden nu in een laboratorium onderzocht op sporen van DNA van wolven. Mogelijk kan achteraf zelfs duidelijk worden welke wolf de pony heeft gegrepen.

Meerdere gevallen

Bottrop maakt deel uit van het wolvengebied Schermbeck. Alleen al in de afgelopen twee maanden zijn daar vier pony’s en een klein paard aangevallen door wolven. Al deze gevallen worden geregistreerd in het wolvenregister van LANUV. Ook als er een wolf is gezien of sporen heeft achtergelaten.

