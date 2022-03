Dood en verwaarloosd paard gevonden in Drenthe

Bij een boerderij in Drenthe is onlangs een verwaarloosde Friese merrie in beslag genomen. Die moet een oog missen. Daarnaast werd op dezelfde locatie een dood paard aangetroffen. Om welke locatie het gaat mag Karlijn ten Napel, van stichting paardenopvang Paard zoekt Baas, niet zeggen.

“In verband met privacy kunnen we dat niet bekendmaken”, zegt Karlijn ten Napel. “Onder begeleiding van de politie hebben we haar opgehaald. De eigenaren hebben vrijwillig afstand van haar gedaan. Die keuze krijgen ze. Anders is het inbeslagname, en dat kost ze heel veel geld.”

Dubbeltje op z’n kant

Het paard kon volgens Ten Napel amper op haar benen staan. “Wij namen haar mee en hebben haar naar een dierenarts gebracht. Het was een dubbeltje op zijn kant, maar er is gelukkig goed nieuws: Tine is nog te redden en daar zijn we heel blij mee.”

Dood in weiland

Ook lag er een paard dood in een weiland bij de boerderij. Daar kan de paardenopvang niks meer voor betekenen. “Je komt daar en denkt dan echt: oei, oei, wat een ellende. Ook moeten we dieren achterlaten die nog wel goed zijn qua gezondheid. Je vraagt je af: hoe lang gaat dit nog goed?”

Politie en NVWA

Volgens Ten Napel is het adres waar de dieren werden aangetroffen bekend bij de politie en bij de NVWA, die toezicht houdt op de situatie. “Tegen de eigenaren is proces-verbaal opgemaakt. Er zijn een tijd geleden ook koeien weggehaald. Er staan nu nog steeds andere dieren, die goed in de gaten worden gehouden.”

