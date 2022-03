Door brandweer gered paard alsnog ingeslapen

Nadat een paard afgelopen zondag in Alteveer uit zijn stal ontsnapte, op hol sloeg en vervolgens in een sloot belandde, kon de brandweer het paard uit zijn benarde positie redden. Eenmaal weer op het droge moest het paard alsnog worden ingeslapen.

De eigenaar kon het paard niet uit het water krijgen en schakelde vervolgens de brandweer en een dierenarts in. Die laatste gaf het paard een verdoving om wat rustiger te worden. De brandweer heeft met behulp van brandslangen en een shovel het paard uit de sloot kunnen krijgen.

Geen controle

In overleg met de dierenarts heeft de eigenaar het besluit moeten nemen om het paard in te laten slapen. Volgens de berichtgeving vertoonde het paard voor de uitbraak al verschijnselen van een aanval/hersenbloeding en had al geen controle meer over zichzelf.

Bron: FB