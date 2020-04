Dr. Wilfried Bechtolsheimer overleden

Dr. Wilfried Bechtolsheimer is op woensdag 8 april op 71-jarige leeftijd overleden. De van oorsprong Duitse rijmeester trainde onder andere Carl Hester, die zijn paard Giorgione S (Grunstein I x Perser xx) reed op de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona. Dr. Bechtolsheimer trainde vele topruiters, waaronder ook zijn dochter Laura Tomlinson-Bechtolsheimer.

“Met groot verdriet en diepe spijt nemen we afscheid van onze echtgenoot, vader, grootvader, trainer, mentor en vriend. Hij wordt overleefd door zijn vrouw Ursula en zijn kinderen Felix en zijn vrouw Geraldine, Götz en zijn vrouw Alida, Till en zijn vrouw Julia, Laura en haar echtgenoot Mark en kleinkinderen Annalisa, Amélie, Wilfred, Lukas en Hanni.”

Inspiratie

“Zijn diepe passie voor onze sport en zijn liefde voor alle dieren, maar vooral paarden, vormden de kern van zijn horsemanship, dat zo velen van onze raakte en ons ook altijd zal blijven inspireren. Een gesloten begrafenis voor het gezin wordt gehouden op zaterdag 11 april om 11 uur in Ascona, Zwitserland. Details voor een herdenkingsdienst in zijn geliefde Gloucestershire worden later dit jaar aangekondigd.”

Bron: Laura Bechtolsheimer Dressage