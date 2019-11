Op 46-jarige leeftijd is dressuuramazone Susan de Klein overleden aan galwegkanker. De Klein was actief op het hoogste niveau en reed met een Antilliaans paspoort op de Wereldruiterspelen in Aken en Lexington.

Lange tijd reed De Klein de paarden van Dirk Haese. Om zelf op het hoogste niveau te kunnen rijden en de paarden van Haese in de kijker te kunnen rijden, wisselde Susan de Klein van sportieve nationaliteit.

In Aken reed De Klein met het paard Special, vier jaar later kwam ze op de WEG in Kentucky uit met de Trakehner Prins.

Laatste amazone van Ferro

Susan de Klein was ook de laatste amazone van Ferro. Zij reed de tophengst onder meer bij diens afscheid op de KWPN-hengstenkeuring.

Bron: Horses.nl