Dressuurgrootheid Leunus van Lieren (71) overleden

Leunus van Lieren is vrijdag 6 december op 71-jarige leeftijd overleden. Van Lieren had kanker en is vrijdagmiddag omringd door familie en vrienden ingeslapen. De man achter Stal Hexagon begeleidde vele ruiters en paarden (waarvan een groot deel uit eigen fokkerij) naar de Grand Prix.

Stal Hexagon plaatste op zaterdagmiddag onderstaand bericht:

Na een bijzonder en liefdevol afscheid is gisteren Leunus van Lieren overleden. De paardenman in hart en nieren was de laatste dagen omringd door familie, vrienden, zijn team van Stal Hexagon en zijn paarden. Zijn pure passie en liefde voor paarden en mensen heeft hij tot zijn laatste dag kunnen tonen. Leunus is 71 jaar geworden.

Er is gelegenheid om op informele wijze afscheid te nemen en het leven van Leunus te vieren op donderdag 12 december op Stal Hexagon, Eeweg 9 in Schore, tussen 17:00 en 21:00.

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

Dirk Willem Rosie maakte onderstaand In Memoriam: