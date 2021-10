Drie Duitse pony’s dood gevonden in de wei, vermoedelijk werk van wolven

In het Duitse Hünxe, zo'n 50 kilometer over de grens bij Nijmegen, zijn de afgelopen twee weken drie pony's dood in de wei gevonden. Zo meldt de Rheinische Post. Op 11 oktober werd een eerste pony, die vermoedelijk om het leven kwam door een aanval van wolven, gevonden in Hünxe. Afgelopen week werden nog twee pony's dood gevonden in hetzelfde gebied, een daarvan (een shetlandpony) half opgevreten.