Drie pony’s overleden bij stalbrand in Voorhout

Bij een stalbrand in Voorhout (Zuid-Holland) zijn gisteravond drie pony’s omgekomen, zo meldt De Teyding. Een boer – die zijn koeien aan het voeren was – ontdekte de brand even na 19:00 uur.

De boer die de brand ontdekte wist nog twee pony’s uit de stal te krijgen en de ter plaatse gekomen brandweer kon ook nog één pony uit de stal halen. Voor twee andere dieren kwam alle hulp helaas te laat, zij overleden in de stal. De als laatst geredde pony bleek dusdanig gewond dat hij moest worden geëuthanaseerd.

Vermoeden brandstichting

De pony’s die in de getroffen stal stonden zijn eigendom van leden van Rijvereniging Voorruiters Teylingen. De vereniging opende gisteravond de kantine om de getroffen leden op te vangen. Over de oorzaak van de stalbrand is nog niets bekend. Er is een vermoeden van brandstichting, mede omdat vorige week donderdag 60 meter verderop brand werd gesticht in een paardentrailer.

Diep drama

Kees Zwetsloot, voorzitter van de rijvereniging, is geschokt. “Het is een diep drama, dat er door waarschijnlijk brandstichting drie prachtige dieren zijn omkomen”, zegt hij aangedaan.

Bron: Buitenruiters/De Teyding/Omroep West