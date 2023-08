Driejarige hengst Vinvino ingeslapen na ongeluk in stapmolen

De driejarige hengst Vinvino (Vitalis x Sir Donnerhall I) is een paar weken geleden ingeslapen na een ernstig ongeluk in de stapmolen. Eigenaar Tobias Schult maakte dat gisteren bekend op social media. De voshengst werd vorig jaar goedgekeurd op de Westfaalse keuring en kwam in de veiling voor 60.500 euro in handen van Schult.

“Wegens een zware blessure die Vinvino opliep in de stapmolen moest onze nieuwe aanwinst van de Westfaalse keuring in 2022 worden ingeslapen. Het ongeluk gebeurde enkele weken geleden. Veel van onze klanten waren al op de hoogte, want er zijn natuurlijk veel vragen geweest over de hengst die opeens niet meer beschikbaar was. Nu hebben we besloten om dit droevige nieuws te delen met het grote publiek”, aldus Schult op facebook.

Bron: Horses.nl