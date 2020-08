Drievoudig Europees kampioen para-dressuur Abira aan koliek overleden

De Deens gefokte Abira (v. Don Perignon) die in de para-dressuur drie gouden medailles won met de Britse amazone Suzanna Hext is op 20-jarige leeftijd aan koliek overleden. De bruine ruin was in eigendom van Pammy Hutton die hem als 3-jarige kocht.

Hutton: ”Abira had dubbele koliek gehad en we wisten dat ze hem niet voor een derde keer zouden kunnen opereren. We moeten eerlijk zijn tegenover onze oudere paarden en het is beter om een week te vroeg gedag te zeggen dan een dag te laat.”

Succesvol op EK Göteborg

In 2015 nam de para-dressuuramazone Hext plaats in het zadel van Abira. De combinatie boekte talloze internationale overwinningen in Grade III. Het hoogtepunt voor het paar was het winnen van drie gouden medailles op het EK in Göteborg in 2017.

Dromen komen uit

Hext: ”Bij het Europese kampioenschap in Göteborg kwamen al mijn dromen uit. Ik had nooit gedacht dat ik na mijn ongeluk in dezelfde mate van mijn leven zou genieten als daarvoor. Abira gaf me een reden om hard te vechten, zelfs in moeilijke tijden.”

Bron: Horses.nl/Horse & Hound/Facebook