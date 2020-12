Drikus Vonk (92) overleden

Op 1 december is horeca-ondernemer, hengstenhouder en paardenliefhebber Drikus Vonk op 92-jarige leeftijd overleden. Vonk was met zijn Goudreinet-restaurants een succesvolle ondernemer en als oprichter van de Lingehoeve een innovatieve hengstenhouder.

Symfonie, Darwin, Volckmar, Zebulon, ze stonden allemaal ter dekking op de Lingehoeve. Maar bovenal was Drikus Vonk een liefhebber van tuigpaarden. Waterman was zijn grote ster, maar ook Farao en Balmoral had hij in bezit.

Modernste KI-station

Ten tijde van de omschakeling naar kunstmatige inseminatie bouwde Vonk het modernste KI-station van Nederland: de Lingehoeve. Maar ook op fokkerijgebied wilde Vonk graag innoveren. Zo haalde hij de American Saddlebred-hengst Holland’s Golden Boy naar Nederland om de tuigpaardfokkerij van nieuw bloed en nieuwe impulsen te voorzien.

Altijd de besten

“Drikus wilde altijd de besten hebben”, zegt Jan van Manen die 15 jaar bij Vonk in dienst was voor hij met zijn broer Henny zijn eigen hengstenhouderij, Gebroeders Van Manen, opzette. “Het liefste reed Drikus zeven dagen in de week rond om de allerbeste paarden te vinden”, voegt broer Aris van Manen toe, die ook bij de Lingehoeve heeft gewerkt. “Hij creëerde steeds een team om zich heen om hem daarbij te ondersteunen.”

Van Dijk en Miggelenbrink

Groot is dan ook het aantal paardenmensen dat voor Drikus Vonk werkte. Behalve de Van Manens waren dat onder meer Robbie van Dijk en Appie Miggelenbrink.

Keuringssucces

Drikus Vonk had talloze kampioenen aan het touw. Historisch was het moment op de UTV (de voorloper van de KWPN Kampioenschappen), toen Drikus Vonk de nummers 1, 2 en 3 had: Erina, Ernastraum en Elza, alledrie dochters van Waterman, alle drie zwarte blessen met vier witte benen.

Bron Horses.nl