Drunken Disorderly op 29-jarige leeftijd geëuthanaseerd

De Ierse eventingruiter Mark Kyle heeft afscheid genomen van Drunken Disorderly (v. Macroccket). Het dier werd op 29-jarige leeftijd geëuthanaseerd. De combinatie nam deel aan de Olympische Spelen in Athene in 2004. De kwalificatie voor de Olympische Spelen werd behaald door deelname aan de Europese Kampioenschappen in Punchestown in 2003.

Drunken Disorderly werd gefokt in Noord-Ierland door Joanne Jardin. Jardin verkocht het paard aan een ruiter in Engeland, die het dier naar Tanya Kyle stuurde. Kyle nam de opleiding van de hengst voor haar rekening.

Ondeugend

De training van Drunken Disorderly verliep niet van een leien dakje. Kyle: ”Hij was zo ondeugend dat ik hem niet eens naar het weiland kon brengen. Daar komt nog bij dat hij ook faalde bij de dierenarts. In de dressuur maakte hij zijn naam waar, want hij was nooit briljant, maar zodra hij wist wat hij moest doen zou hij absoluut alle hindernissen springen.”

Hoogste niveau

Kyle bereikte met de hengst het hoogste niveau en eindigde als 23e op de Burghley Horse Trails. De sportcarrière van deze combinatie was van korte duur, doordat Kyle haar arm brak. Hierdoor kon ze de hengst een jaar lang niet rijden en nam haar man Mark de teugels over.

Grote kampioenschappen

Drunken Disorderly nam meerdere keren deel aan de zware eventingwedstrijden in Burghley en Badminton. De hengst vertegenwoordigde Ierland ook bij de Olympische Spelen in 2004 en bij twee Europese Kampioenschappen. Het enige grote kampioenschap dat hij miste was het WK in Aken in 2006. Hier verscheen het paard niet aan de start door kreupelheid.

Bron: Horses.nl/Horse & Hound