Duits WEG-dressuurpaard Piccolino overleden

Piccolino (Prince Tatch xx x Ganymed I) is op 28-jarige leeftijd overleden. Onder het zadel van Klaus Husenbeth vertegenwoordigde de Hannoveraan vertegenwoordigde Duitsland op de Wereldruiterspelen van 2002 in Jerez de la Frontera en drie jaar later op de Europese kampioenschappen in Hagen. Voor Husenbeth was Piccolino niet alleen een sportpaard, maar ook echt een familiepaard.

Husenbeth ontdekte Piccolino op vierjarige leeftijd en stuurde hem aan het begin van de gezamenlijke carrière onder andere naar brons op de Bundeschampionate. Samen groeiden ze door tot de internationale Grand Prix. Na zijn carrière op het hoogste niveau, nam dochter Nadine de teugels over. Piccolino leidde haar onder andere naar de winst in de Piaff-Förderpreis. In 2010 ging Piccolino officieel met pensioen.

Piccolino in de serie Alte Helden:



Bron: St. Georg