Duitse dressuurwereld neemt afscheid van Jonny Hilberath in Warendorf

In de springhal van het Duits Olympisch Ruitercomité (DOKR) in Warendorf nam de Duitse dressuurwereld gisteren afscheid van bondscoach Jonny Hilberath met een herdenkingsdienst. Ongeveer 300 vrienden, ruiters, trainers en andere dressuurmensen uit heel Duitsland kwamen bijeen om Hilberath, die op 5 maart na een kort ziekbed overleed op 69-jarige leeftijd, te herdenken.

DOKR-directeur Dr. Dennis Peiler opende afscheidsdienst met een terugblik op het leven van Jonny Hilberath, die zich ontwikkelde van ‘een jongen in rubberen laarzen’ tot een internationaal bekende en populaire dressuurruiter en -trainer. Peiler schetste het beeld van een man die van paarden hield en voor ze leefde. Hij volgde zijn passie met eindeloze ijver en grote toewijding, maar bleef altijd nuchter en nederig. Ondanks al zijn grote successen vermeed hij de schijnwerpers.

Vijf Olympische Spelen

Jonny Hilberath nam als coach deel aan vijf Olympische Spelen, waarvan de laatste vier in dienst van de DOKR. Eerst als co-coach van de in 2012 overleden hoofdcoach Holger Schmezer, wiens rol hij kortstondig in Londen overnam, daarna weer als ‘co’ van de huidige bondscoach Monica Theodorescu. In haar toespraak noemde ze Jonny Hilberath een ‘uitverkorene’ die was geroepen om paarden en ruiters te trainen. Ze herinnerde zich ook de concoursen die ze samen beleefden en benadrukte vooral de ‘gemeenschappelijke kijk op de dressuur’ en het grote wederzijdse vertrouwen. “Hij was een geweldig mens”, zei ze.

Von Bredow

Ook Olympisch kampioene Jessica von Bredow-Werndl, die samen met haar broer 14 jaar lang profiteerde van Hilberaths expertise, heeft goede herinneringen aan Jonny Hilberath. Ze had nagedacht over wat de trainer haar had meegegeven – niet alleen over paardrijden, maar ook over het leven. Ze noemde drie punten. ‘echte controle komt voort uit loslaten’, ‘sterke punten versterken’ en ‘accepteren wat er is en niet focussen op wat er ontbreekt’.

Grote dank van weduwe

De afsluitende toespraak werd gehouden door teamdierenarts Dr. Marc Koene, een goede vriend van Hilberath, hij bracht de dank van Hilberaths weduwe Annika aan iedereen over. Ze bedankte iedereen voor het grote medeleven en de ontroerende brieven die ze had ontvangen naar aanleiding van zijn overlijden.

De herdenkingsdienst werd begeleid door muziek van jazz- en soulmuzikanten Gregory Porter en Nora Jones. Toen de laatste klanken klonken, stonden alle aanwezigen nogmaals op uit hun stoelen om Hilberath te eren. Vervolgens namen ze afscheid bij zijn foto, die naast verschillende kransen was geplaatst.

Bron: FN