Duitse paardensportjournalist Evi Simeoni overleden

De Duitse paardensportjournalist Evi Simeoni-Wagner is op 68-jarige leeftijd overleden. De gerenommeerde sportjournalist, die veertig jaar werkzaam was bij de Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), koos vanwege ernstig ziektegerelateerd lijden voor een zelfgekozen levenseinde.
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Bron: Horses.nl/Equi-Pages.de
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