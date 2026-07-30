Duitse paardensportjournalist Evi Simeoni overleden

Savannah Pieters
Duitse paardensportjournalist Evi Simeoni overleden featured image
Foto Lonneke Ruesink
Door Savannah Pieters

De Duitse paardensportjournalist Evi Simeoni-Wagner is op 68-jarige leeftijd overleden. De gerenommeerde sportjournalist, die veertig jaar werkzaam was bij de Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), koos vanwege ernstig ziektegerelateerd lijden voor een zelfgekozen levenseinde.

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