Duitse Reitmeister Heinz Lammers overleden

De Duitse Reitmeister, trainer en voormalig Landestrainer dressuur, Heinz Lammers, is op 8 februari op 92-jarige leeftijd overleden. Lammers genoot zijn opleiding bij Willi Schultheis en behaalde later meer dan 120 overwinningen in de klasse S tot aan de Grand Prix.

Lammers bracht uitsluitend zelf opgeleide paarden in de sport uit. Aanvankelijk in alle disciplines, maar later uitsluitend in de dressuursport. Lammers gaf zijn ervaring als trainer en coach door. Eerst was hij werkzaam als instructeur bij de verenigingen Saerbeck en Greven, later ging hij als zelfstandige aan de slag.

Gerenommeerd trainer

Op zijn stal in Olfen trainde hij onder andere de Olympische amazones Eva Maria Pracht, Pia Laus en Edith Maser. Zijn werk voor de Westfaalse paardensportvereniging was net zo gevarieerd als zijn eigen rijden. 25 jaar lang was hij Landestrainer en hij hielp zijn leerlingen aan ongeveer honderd medailles op Westfaalse- en Duitse kampioenschappen en internationale kampioenschappen.

Bron: St. Georg