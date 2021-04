Duitslands duurste dekhengst Adlerflug (17) overleden

Afgelopen maandag is de volbloedhengst Adlerflug (In The Wings XX x Last Tycoon XX) plotseling overleden. De Duitse kampioenshengst werd een uur na het dekken dood gevonden in zijn box. Met het dekgeld van 16.000 euro was de volbloed de duurste dekhengst in Duitsland. Adlerflug werd 17 jaar oud.

Volgens autopsie had Adlerflug had een gat in zijn rechter hartkamer en overleed hij aan een hartinfarct. Zijn dood is een groot verlies voor de Duitse volbloed-fokkerij.

Vijf miljoen euro

Meervoudig Groep I winnaar en topvererver Adlerflug werd in 2020 kampioen van de vaderpaarden in Duitsland, gebaseerd op de prestaties van zijn directe nakomelingen. De winsom van de nakomelingen bedroeg toen ruim 1,7 miljoen euro. Voor 2021 werd het dekgeld van Adlerflug verhoogd naar 16.000 euro. De hengst was in eigendom van een syndicaat en zijn marktwaarde werd geschat op ongeveer vijf miljoen euro.

Bron: Bild/Galopponline/Spiegel