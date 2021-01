Eerste Duitse Reitmeisterin Dagmar Krech overleden

De eerste amazone die ooit de eretitel Reitmeisterin kreeg in Duitsland, Dagmar Krech, is overleden. Krech overleed gisteren op negentigjarige leeftijd.

De titel is enkel weggelegd voor ruiters of trainers die een unieke prestatie hebben geleverd. Krech was de eerste amazone, die de eretitel kreeg en was twintig jaar de enige. In 2012 kreeg Ingrid Klimke de titel toegekend.

Carrière

Krech begon haar carrière als springruiter en switchte later naar de dressuur. Ze kreeg haar opleiding bij Paul Stecken en leidde daarna volgens zijn klassieke principe nieuwe trainers en ruiters op. De titel kreeg ze omdat ze niet alleen heel veel mensen opleidde, maar dat ze dat ook zo goed deed dat deze positief opvielen in de examens.

Zelf was ze negen keer Beiers Kampioen en een van de bekendste paarden, die ze heeft gereden was Granat, die later onder Christine Stückelberger Olympisch Goud won in Montreal in 1976.

