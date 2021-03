Eigenaar van Olympiade paard Sam overleden

De succesvolle paardenfokker Erich Single is begin maart onverwachts op 65-jarige leeftijd overleden. Single was de eigenaar van de 21-jarige La Biosthetique Sam FBW (v. Stan de Man xx), die met Michael Jung tot fantastische prestaties kwam. De ruin werd drievoudig Olympisch kampioen en won gouden medailles op EK’s en WK’s.

Jung nam vandaag op Facebook afscheid van zijn goede vriend: ”Woorden kunnen het verlies van Erich Single niet beschrijven. Hij was mijn supporter, sponsor, fokker van geweldige paarden en vooral een hele goede vriend.”

‘Geweldige paardenman’

“We zullen hem herinneren als een geweldige paardenman die altijd een glimlach op zijn gezicht had. Ik zal op de best mogelijke manier voor je paarden zorgen en je trots maken met goede resultaten. We zullen je nooit vergeten, Erich.”

Fokproducten

Single runde een paardenfokkerij in Haiterbach, in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. Hij was al meer dan dertig jaar bevriend met de familie Jung. Tien jaar geleden speelde hij een sleutelrol om ervoor te zorgen dat Michael Jung en Sam bij elkaar konden blijven. Single fokte ook de Hannoveraanse merrie Go for S (v. Grey Top), die Jung vorig jaar overnam van zijn vriendin Faye Füllgraebe. De schimmel Sportsmann S (v. Stolzenberg) werd ook gefokt door Single, waarmee de Duitse topruiter goede resultaten boekte in de springsport.

Bron: Horses.nl/Facebook/St-Georg