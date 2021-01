Eigenaresse van toppaard Sunrise Thea Smarius overleden

Op 12 januari is Thea Smarius op 88-jarige leeftijd overleden. Mevrouw Smarius was de eigenaresse van de Grand Prix-merrie Sunrise (v. Singular Joter), waarmee Imke Schellekens-Bartels Europese, Wereld- en Olympische medailles behaalde.

”Zonder haar en haar man Piet had ik nooit bereikt, wat ik bereikt heb”, schijft Imke Schellekens op Facebook. ”Ze was één van de liefste mensen die ik ken en de beste eigenaar die ik me kon wensen. Samen hebben we geweldige momenten beleefd. Ze reisden samen de hele wereld over om van Sunrise te genieten. Bij Indoor Brabant zaten ze elk jaar trouw met de hele familie op de eerste rij. We zullen haar enorm missen.”

Piet Smarius

In 2013 was de echtgenoot van Thea Smarius, Piet Smarius, al overleden. Hij was degene die in 1999 de toen 5-jarige Sunrise aan Imke Bartels te rijden gaf. “Vanaf dat moment was Piet Smarius met zijn echtgenote Thea Smarius veelvuldig op Academy Bartels te vinden om te genieten van de training van hun merrie”, aldus Imke Schellekens.

Europees teamgoud in Turijn

Het echtpaar Smarius miste geen wedstrijd en was getuige van de mooie resultaten en medailles die Sunrise en Imke behaalden. Het Europese teamgoud en individueel brons in Turijn (2007) was één van de belangrijkste hoogtepunten.

