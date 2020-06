EK dressuur- én springpony Teake overleden

De bekende Welsh-hengst Kooihúster Teake (Vita Nova’s Hanassie x Burtsye Orpheus) is op 32-jarige leeftijd in Frankrijk overleden. De door wijlen Schelte en Jante van der Burg gefokte hengst is tot nu toe de enige pony die zowel in de dressuur als in het springen aan de Europese kampioenschappen heeft deelgenomen.

Na zijn goedkeuring bij het NWPCS heeft Teake een paar jaar bij Frans Kanters ter dekking gestaan die hem onder de naam Take it Easy ook in de sport uitbracht. Bij het NRPS is Teake’s dochter Anne van Klaverborch een zeer invloedrijke fokmerrie. Zij is moeder van vier goedgekeurde hengsten Kasanova van Klaverborch, Khadiboj van Klaverborch, Kalido van Klaverborch en Kyoto B.R. Kanters fokte met Teake de in Duitsland met hoge cijfers goedgekeurde hengst Were Di’s Aron.

Fokkerij en sport

Teake – die ook in Duitsland, Frankrijk en België was goedgekeurd voor de fokkerij – was zelf ook in Duitsland succesvol. Niet alleen in de fokkerij maar ook op springwedstrijden. De familie Van Bussel heeft de hengst teruggehaald naar Nederland en is door dochter Ellen met succes uitgebracht op internationale springwedstrijden. In 1997 maakten ze samen deel uit van het Nederlandse EK-team. De hengst is vervolgens door de springfamilie Whitaker aangekocht voor zoon Robert.

Naar Frankrijk

In 2000 is Teake aangekocht door het Franse syndicaat Syndicat Linaro. In Frankrijk is hij met succes uitgebracht in de dressuur en ingezet voor de fokkerij, onder andere ook via Haras National, onder de naam Teake it Easy SL. Uiteindelijk werd hij in 2005 geselecteerd voor het Franse EK-dressuurteam en was in hetzelfde jaar Frans nationaal kampioen Z2.

Succesvolle nakomelingen

Verschillende van zijn nakomelingen hebben in Frankrijk uitzonderlijke prestaties geleverd. De laatste jaren van zijn leven heeft Teake doorgebracht op stoeterij Haras de Cordemais.

Bron: NWPCS