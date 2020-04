EK-gouden springruiter Harry Wouters overleden

Harry Wouters van den Oudenweijer is vandaag overleden. De voormalig springruiter werd in 1976 Nederlands kampioen springen met Salerno. Een jaar later veroverde hij samen met Henk Nooren, Antoon Ebben en Johan Heins, onder leiding van chef d’equipe Ben Arts, teamgoud op de Europese kampioenschappen in Rome. Dat resultaat leverde het team de titel 'Sportploeg van het Jaar' op. Wouters van den Oudenweijer werd 86 jaar.

Harry Wouters van den Oudenweijer was in de jaren ’60 en ’70 één van de meest succesvolle ruiters van ons land. Hij won in zijn loopbaan ongeveer 25 Grote Prijzen, waaronder CHIO Rotterdam en als eerste springruiter de Grote Prijs van Jumping Amsterdam.

Leven lang in de paarden

Nadat hij stopte als actief ruiter bracht hij zijn ervaring over als trainer en coach van verschillende landen. Harry Wouters van Oudenweijer was zijn leven lang actief in de paarden onder meer als commissionair en handelaar.

