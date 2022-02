Eric Hart onverwachts overleden

Gepassioneerd dressuurliefhebber, omroeper, presentator en organisator Eric Hart is onverwachts overleden. Hart was geliefd en bekend bij velen in de (dressuur)paardenwereld.

Eric Hart was bij veel grote evenementen aanwezig en was onder andere presentator op de KNHS kampioenschappen. Daarnaast was hij één van de drijvende krachten achter de paardensportactiviteiten die door de Noord Hollandse Rijvereniging worden georganiseerd op het terrein Mariënweide in Aerdenhout. Ook was hij één van de trouwste Oranje-supporters.

Bron: Horses.nl