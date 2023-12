Eric van Grunsven (60) overleden

Op 29 november is Eric van Grunsven overleden. De voormalig springruiter, mede-eigenaar van toppaarden, mede-directeur het familiebedrijf Bouwbedrijf Van Grunsven en sponsor van vele hippische evenementen heeft de strijd tegen zijn ziekte helaas niet kunnen winnen. Eric werd 60 jaar.

Eric van Grunsven, de broer van Anky, runde samen met zijn oudere broer Wilco het familiebedrijf Bouwbedrijf Van Grunsven dat opgericht werd door hun vader Wim van Grunsven. Op 19-jarige leeftijd kwam Eric in het bedrijf, begon onderaan en trad in 1985 toe tot de directie. “Bij ons thuis aan de keukentafel werd er maar over twee zaken gesproken: bouwen en paardrijden”, vertelde Van Grunsven in een eerder interview.

Toppaarden

Eric was eerder onder andere mede-eigenaar van toppaarden waaronder Simon (v. Mr. Blue) en Whisper (v. Querelle). Het laatste concours waarbij Eric aanwezig was, was Indoor Friesland waar zijn zoon Jens met meerdere paarden sprong. Ter nagedachtenis aan Eric houdt Jumping de Achterhoek in Lichtenvoorde morgen voor aanvang van de Grote Prijs een minuut stilte.

Afscheid

Op maandag 4 december is het mogelijk om tussen 19.00 en 21.00 uur een laatste groet te brengen aan Eric in de Kruisherenkapel aan het Lievevrouwenplein 44 in Uden. De uitvaart op 5 december vindt plaats in besloten kring. Eric laat zijn echtgenote Jacqueline en zonen Rob en Jens na.

Bron: Horses.nl