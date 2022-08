Ernstig ongeval in Grou: paard overleden en vrouwen gewond

Bij een ongeval dinsdagavond in Grou (Friesland) is een paard zo zwaar gewond geraakt, dat hij moest worden ingeslapen. Bij het ongeluk raakten ook twee vrouwen gewond.

Twee paarden, die een wagen trokken, schrokken en sloegen op hol. Eén van de paarden schoot los van de wagen en vluchtte weg. Aan de andere kant van het dorp, bij het Pikmeer, kwam het dier in het water terecht. De brandweer werd opgeroepen, maar het paard kon al snel door omstanders uit het water worden gehaald.

Gebroken been

Het andere paard raakte zwaar gewond. Het brak een been. Een dierenarts is ter plaatse gekomen om het paard in te laten slapen. Twee jonge vrouwen die op de wagen zaten, raakten gewond aan hun benen. Eén van hen is overgebracht naar het ziekenhuis.

Automobilisten

Toen het paard weggevluchte paard door het dorp liep, schrokken twee automobilisten zo erg dat ze op elkaar botsten. Daarbij is één persoon gewond geraakt.

Bron: Omroep Friesland / Leeuwarder Courant