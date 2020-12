Ernstig ongeval op luchthaven Luik: twee paarden overleden

Bij een paardentransport op de Luikse luchthaven Bierset is vorige week een verschrikkelijk ongeluk gebeurd. Een container met paarden raakte los waarna twee paarden ten val kwamen. Hun verwondingen waren dermate ernstig dat ze geëuthanaseerd moesten worden.

In de nacht van 21 op 22 december landde een vliegtuig met aan boord een groot aantal IJslanders. De paarden werden in een container op een soort bagagetrein vervoerd naar een controlepost, zo’n twee kilometer verderop. Dat transport verloopt in de meeste gevallen probleemloos, maar vorige week ging het mis. Een van de containers, met twee IJslanders erin, viel van het transport waardoor de paarden ten val kwamen. Daarbij liepen beide paarden meerdere breuken op.

Menselijke fout

Een van de gewonde paarden moest nog dezelfde dag geëuthanaseerd worden. Het andere paard werd een dag later ingeslapen. Het ongeval is vermoedelijk te wijten aan een menselijke fout: de container was waarschijnlijk niet goed vastgemaakt.

Bron: Lameuse/HLN/Nieuwsblad