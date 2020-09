Eurocommerce Monaco overleden

Eurocommerce Monaco (v. Locato) is overleden op 29-jarige leeftijd. Dat meldt Evelien Schröder op facebook. Monaco liep onder Gerco Schröder op twee Olympische Spelen (Athene en Hong Kong). Hij behoorde tot de vier Eurocommerce-oudjes die hun oude dag bij familie Schröder konden slijten.

De Engelse Teza Englefield kocht de gepensioneerde Monaco in de executieveiling van stal Eurocommerce. Even leek het daarom dat Monaco naar het buitenland zou vertrekken, maar daar staken de Schröders een stokje voor. Zo stond Monaco de laatste vijf jaar van zijn pensioen te genieten op de BWG Stables.

Tweevoudig Olympiër

In 1999 kwam Monaco op stal bij Eurcommerce. De toen 8-jarige ruin kwam in eerste instantie onder het zadel van ruiter Wim Schröder. Tot 2001 bleef deze combinatie in stand en werd onder andere 7e op het NK in 2000 en 22e in de Wereldbekerfinale van 2001.

In 2002 nam Gerco Schröder de teugels over van broer Wim en Monaco zorgde voor de doorbraak van Schröder. In 2003 won het duo met het Nederlandse team de landenwedstrijd van de Samsung Super Leage in Luzern. Monaco was inmiddels opgenomen in het nationale A-kader en in 2004 werden Gerco en Monaco vierdee met het team op de Olympische Spelen van Athene. In dat jaar werden ze ook Nederlandse kampioen bij de Senioren. Ook in Hong Kong droeg het duo bij aan de vierde plaats met het Oranje team.

Brons op EK

In 2005 hadden ze hun aandeel in de bronzen medaille voor het team op de Europese kampioenschappen in San Patrignano; individueel werden ze 11e.

