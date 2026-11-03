Eventingamazone Nynke Sminia overleden

In het bijzijn van haar geliefden is voormalig eventingamazone Nynke Sminia zondag vredig heengegaan. Nynke is slechts 46 jaar geworden. De Noordhollandse amazone begon haar carrière in de paarden al op jeugdige leeftijd en was zeer gedreven. Ze deed mee aan het EK Landelijke ruiters, het EK senioren en reed een aantal keren Boekelo. Ze maakte vooral naam met haar paard Moosrootnoot (Grand Cru x G. Ramiro) waarmee ze in 2007 mee deed voor Nederland aan het EK in Italië.
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Sminia Nynke haar paard Foto met Moosroodnoot. www.arnd.nl
Doorzettingsvermogen
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