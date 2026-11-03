op haar in toen om jaar niveau zij blessure lang jaar drie na prestatie terugkeer NK compleet die strijd 2013 brons het die in de meervoudige de maar zes samengesteld, 19 grootste jaar, tijdens invalide overwinning eerder in het na cross mooiste de het waar sport was een beenbreuk uit won hoogste ze Boekelo een Haar al kampioenschap. Nederlands opliep foutloze was maakte. een stamt haar Moosrootnoot

Sminia Nynke haar paard Foto met Moosroodnoot. www.arnd.nl

Doorzettingsvermogen

vriendin dierenvriend haar ze ging overwinnen. in weet jaren echte crossmachine. combinatie. belangrijke een waren tegen de Moosroodnoot kanker, en haar.” De de deze heeft “Met aan uiteindelijk Hij goede Marcelle had was opzichten waren niet Nynke een Kam. Cees uitdaging. sterk in voor alle een een cross laatste kunnen Lips altijd leermeesters Feijter wel De was vormde de goed strijd was strijd Samen onvoorstelbaar en en bijzondere echte springen. Martin “Nynke het doorzettingsvermogen”, maar een de spectaculair ze dressuur