Faan Pompen overleden

De springruiter en zeer gewaardeerde springinstructeur Faan Pompen is op de leeftijd van 62 jaar overleden. Naast zijn rol als ruiter en instructeur was hij actief als parcoursbouwer en zette samen met Frans Koeman en Nol Gerritsen De Dalhoeve op.

Later runde Faan Pompen een eigen trainings- en africhtingsstal in Lunteren. De familie Pompen was ook actief in de fokkerij en staat bijvoorbeeld aan de basis van Charlotte Dujardins Olympisch bronzen Gio (Apache x Tango).

Faan Pompen vervulde ook meerdere rollen bij het KWPN. Hij was enige tijd vervangend trainingsleider en een bekend aanjager in de kooi, ook op de KWPN Hengstenkeuring.

Rouwkaart Faan Pompen.

Bron: KWPN