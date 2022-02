Familie Huberts verliest Grand Prix-paard Othello

Familie Huberts heeft afscheid moeten nemen van Othello (D-Day x Ulster). Othello werd gefokt door Tonnie Huberts en uitgebracht tot en met de Grand Prix. Daarna was de ruin leerpaard voor dochter Carlijn. De laatste jaren genoot Orthello van zijn pensioen. Hij werd 26 jaar oud.

Voor Carlijn Huberts was Orthello destijds haar eerste paard. Het duo kwam internationaal uit bij de junioren en later werd Orthello haar eerste paard in de Zware Tour. Othello ging zes jaar geleden met pensioen en genoot sinds die tijd op de wei.

Othello (v. D-Day) met Carlijn Huberts. Foto: Paardenkrant

Romeo (24) overleden

Het zijn droevige tijden voor familie Huberts. Enkele dagen voor het overlijden van Othello moesten ze afscheid nemen van Romeo (Jazz x Ulft). Romeo, gefokt en in eigendom van Fried en Lia van Stiphout, kwam in 2014 bij familie Huberts op stal. De Jazz-zoon werd eerst gereden door Carlijn en daarna nam zus Evelien de teugels over. Beide zussen brachten Romeo uit in de internationale sport. Vorig jaar mei liep Romeo op CDI Grote-Brogel onder Evelien zijn laatste internationale wedstrijd. “Een mooi pensioen was hem gegund, maar het heeft niet zo mogen zijn”, aldus familie Huberts. Romeo werd 24 jaar.

Bron: Horses.nl