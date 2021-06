Familie Van der Oord verliest Unassion

Familie Van der Oord heeft onverwacht afscheid moeten nemen hun eigengefokte topmerrie Unassion (Krack C x Jazz). De merrie gaf dinsdagsochtend nog een hengstveulen en de geboorte was goed verlopen. In de avond overleed Unassion. Ze werd 20 jaar oud.

“De bevalling was goed verlopen en ze was zelfs al naar buiten geweest. Om 21.00 stond ze nog heerlijk hooi te eten en een uur later lag ze daar plotseling bij ons al ver vandaan”, aldus familie Van der Oord.

Aangewezen hengsten

Unassion liep als driejarige bovenaan mee op de NMK en bracht 16 nakomelingen. Daaronder de bij het KWPN aangewezen hengsten Linvasion (v. Sir Donnerhall) en de Mansion (v. Totilas).

Internationale sport

Meerdere nakomelingen van Unassion behaalden aansprekende resultaten in de sport. Brittsion (v. Sir Donnerhall) liep internationaal succesvol bij de junioren en young riders. Ambission (mv. Sunny Boy) en Catosion (v. Sir Donnerhall) zijn geklasseerd in de Lichte Tour.

Bron: Horses.nl/FB