Favoriete paard wijlen Queen Elizabeth op kerstavond overleden

Royal Applause, één van de favoriete paarden van wijlen Queen Elizabeth, is op kerstavond overleden. De Engels volbloed-hengst is 29 jaar geworden.

De door Maktoum Al Maktoum gefokte hengst, een zoon van Queen Anne’s Stakes-winnaar Waajib, won op tweejarige leeftijd de Conventry Stakes op Royal Ascot en de Gimcrack in York, een jaar later won hij alleen in Doncaster. Met vier jaar was de hengst op zijn best. Hij won zijn eerste drie starts, de Cammidge Trophy, Duke of York Stakes en Cork and Orrery Stakes, voordat hij tweede werd in July Cup.

Vanaf 1998 tot en met 2014 werd Royal Applause volop voor de dekdienst ingezet. Hij tekende onder andere voor het vaderschap van Molecomb-winnaars Finjaan en Majestic Missile en Grade 2-winnaar Battle Of Hastings. Royal Applause stond na zijn sportieve pensioen gestationeerd in de koninklijke stallen.

Bron: Racing Post/Daily Mail